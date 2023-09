Le marché financier mondial plébiscite Amadou Ba, selon Bloomberg

Le Président Macky Sall soutient son Premier ministre pour lui succéder... Les Eurobonds arrivant à échéance en 2033 atteignent leur plus haut niveau en 13 jours

Le groupe financier américain Bloomberg spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique et financière aussi bien en tant qu'agence de presse que directement, via de nombreux médias (télévision, radio, presse, internet et livres) s’est penché sur le choix porté sur Amadou Ba par Macky Sall. Selon le géant américain ce choix est judicieux d’autant que depuis l’annonce, les obligations sur les marchés financiers se comportent comme jamais cela n’a été le cas.



Les partenaires financiers du Sénégal se sont réjouis du choix de Amadou Bâ comme candidat à la présidentielle de 2024. Selon Bloomberg, les obligations à échéance de 2033 ont atteint un niveau jamais égalé.



Trois jours après le choix porté sur Amadou Bâ par le Président Macky Sall, Les Eurobonds arrivant à échéance en 2033 atteignent leur plus haut niveau en 13 jours, selon les données compilées par Bloomberg. Les obligations en dollars arrivant à échéance en 2048 et les obligations libellées en euros arrivant à échéance en 2028 ont également progressé. « Nous considérons que le marché considère la nomination du Premier ministre Amadou Ba comme favorable », a déclaré Yvonne Mhango, économiste pour l'Afrique subsaharienne chez Bloomberg Economics. "Après le coup d'État au Gabon, alors que le marché se demande quel sera le prochain pays, cette nouvelle réconforte le Sénégal car elle confirme l'annonce faite par Macky Sall en début d'année de ne pas briguer un troisième mandat."



La nomination de Amadou Ba apaisera certaines inquiétudes des investisseurs après des années d'incertitude politique et alors que le pays se prépare à devenir un producteur de pétrole et de gaz. Grand Tortue Ahmeyim, un projet gazier de 4,8 milliards de dollars réalisé par BP Plc et Kosmos Energy Ltd, devrait démarrer sa production au premier trimestre de l'année prochaine après avoir connu des retards. Le FMI pour sa part prévoit une production intérieure brute réelle de 8,8 % en 2024, stimulée par la production pétrolière et gazière.