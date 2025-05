Le lutteur Zarco a déféré à sa convocation à la DIC ce mardi

Le lutteur Zarco a finalement déféré à sa convocation à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ce mardi 20 mai 2025. Lors d’un combat de MMA, le lutteur avait brandi une arme blanche en direction de son adversaire nigérian Kabiru Adéranran, un geste qui a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans le monde du sport de combat. Convoqué hier par la DIC pour s’expliquer sur son comportement lors du combat à Abidjan, il ne s’était pas présenté à la convocation. La DIC avait confirmé son absence et précisé que le lutteur était de nouveau convoqué ce matin, mardi 20 mai 2025, pour être entendu dans le cadre de cette affaire. Nos sources renseignent que le lutteur Adiouma Diallo alias Zarco s'est bien présenté et qu'il est actuellement dans les locaux de la DIC.