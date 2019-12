Le lauréat du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique édition 2019 connu aujourd'hui.

Une délégation exécutive du « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » ( PMSDA ) va annoncer ce lundi 30 décembre à Dakar, le nom du lauréat 2019 dudit Prix initié par le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID).



Ce sera à l’issue d’une audience d’une délégation de l’institution avec le parrain et Chef de l’Etat du Sénégal, M. Macky SALL à qui sera réservée la primeur de l'information.



Le « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » (PMSDA) est institué le 2 juin 2016 par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le Dialogue (CIRID) une institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et basé à Genève.



Doté d'une enveloppe de cinquante mille (50. 000) euros soit près de 33 millions de Fcfa, a été décerné pour sa première édition en 2017, à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho, Chef spirituel et traditionnel burkinabé.





En 2018 le PMSDA n'a pas été décerné faute de récipiendaire remplissant les critères rigoureux du Jury.





Le « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » est une distinction qui honore et encourage toutes initiatives de dialogue politique et social en Afrique.