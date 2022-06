Le directeur de l'emploi dans « En Ligne » : « Aminata Tall est une politicienne démodée en perte de vitesse qui essaie de se rattraper… »

La récente sortie de l'ancienne Présidente du conseil économique social et environnemental irrite au plus haut niveau Pape Modou Fall, responsable politique de la mouvance présidentielle dans la capitale du Baol.



Le chef du parti RV/Degg moo woor qui déplore avec la dernière énergie cette façon de faire de Aminata Tall, affirme que cette dernière a agi avec ingratitude car le Président Macky Sall lui a tout donné.



Le directeur de l'emploi qui dit beaucoup respecter l'ex égérie libérale, confie que Aminata Tall de par ses propos, démontre à suffisance qu'elle n'est qu'une politicienne bien démodée, dépassée par le temps et qui cherche à se rattraper...