Le collectif JOUVAYFEST projette un grand carnaval à Dakar

Du 12 au 26 novembre, Dakar va accueillir la première édition du festival JOUVAYFEST qui est initié par un collectif inter-générationnel d'artistes praticiens primés, qui s'attache à rassembler et à mettre en valeur leurs talents. Ainsi, en collaboration avec le Grand théâtre national et le musée des civilisations noires, JOUVAYFEST compte organiser un carnaval dans l'après midi du 16 novembre, qui va regrouper des troupes venues de la Guadeloupe et des Amériques. Ce carnaval encore appelé "retour de la Diaspora" verra aussi la participation de troupes sénégalaises dont le Mlomp de Ziguinchor, les Ballets de la Linguère du théâtre national Daniel Soprano, les faux lions, les signares, les acrobates...etc.

Partant de l'esplanade du Grand théâtre national, il prendra fin à Malicounda-Saly-Nianing.