Le Sénégal, nouveau porte étendard du biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre.

La cérémonie clôturant la rencontre des points focaux des pays signataires de l’alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre s’est tenue, ce jeudi, sous la présence du directeur du cabinet du ministre des énergies et du pétrole, Mr Abdoulaye Dia et du ministre conseiller du président du Faso, spécialiste en agriculture et en sécurité alimentaire, Mr Moussa Kaboré.

Durant l'atelier de clôture, il s’agissait pour les différents représentants des pays signataires de l’alliance, de dresser le bilan des travaux qui ont été menés durant les trois derniers jours. Ce n’est qu’à la suite des discours de clôture que le Sénégal s'est vu attribuer l'organisation de la troisième conférence internationale sur la promotion du biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre qui se tiendra du 19 au 21 Novembre 2019. Le principal objectif de cette conférence était la mise en place d’un organe régional pour la promotion du biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre...