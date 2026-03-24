Le Sénégal lance e-senegal.sn: Ce portail unique de services administratifs en ligne

Le portail e-senegal.sn est officiellement opérationnel lors de la cérémonie de lancement des projets structurants du New Deal Technologique. Pensé comme un guichet unique numérique, cette plateforme marque une étape dans la politique de modernisation de l’État engagée par les autorités sénégalaises.
Concrètement, le portail offre aux citoyens un accès centralisé à un large éventail de démarches administratives en ligne, leur permettant désormais de suivre l’évolution de leurs procédures de manière transparente, sans avoir à se déplacer dans les services concernés. L’objectif en réalité, est de réduire les délais de traitement, de désengorger les guichets physiques et de fluidifier le rapport entre l’administration et ses usagers.
Sa mise en œuvre répond à une volonté plus large de transformation numérique de l’État, qui vise à améliorer l’accessibilité des services publics, à renforcer l’efficacité administrative et à simplifier l’expérience des usagers. Par cette initiative, les autorités entendent rapprocher l’administration des citoyens, tout en consolidant la performance globale des institutions.
Concrètement, le portail offre aux citoyens un accès centralisé à un large éventail de démarches administratives en ligne, leur permettant désormais de suivre l’évolution de leurs procédures de manière transparente, sans avoir à se déplacer dans les services concernés. L’objectif en réalité, est de réduire les délais de traitement, de désengorger les guichets physiques et de fluidifier le rapport entre l’administration et ses usagers.
Sa mise en œuvre répond à une volonté plus large de transformation numérique de l’État, qui vise à améliorer l’accessibilité des services publics, à renforcer l’efficacité administrative et à simplifier l’expérience des usagers. Par cette initiative, les autorités entendent rapprocher l’administration des citoyens, tout en consolidant la performance globale des institutions.
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