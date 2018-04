Le SEN de l'APR exhorte les responsables et militants du Parti à se mobiliser fortement pour assurer un portage victorieux du parrainage

Le Secrétariat Exécutif National de l’APR s’est réuni ce mardi, 10 avril 2019 sous la présidence effective de S.E.M Macky Sall, Président du parti.

Après avoir salué l'engagement des responsables et militants du parti et de la mouvance présidentielle durant cette période de révision exceptionnelle des listes électorales, le président Macky SALL a fait une importante communication sur la situation politique nationale et internationale.

Il a, ainsi, exhorté le parti à maintenir la mobilisation durant cette période de révision.

Le Président Macky SALL a, également, donné des orientations sur les préparatifs du 2e Congrès du parti prévu le 1er décembre 2018.

Le SEN s’est félicité de la parfaite organisation de la cérémonie du 04 avril 2018 commémorant le 58ème anniversaire de notre accession à la souveraineté Internationale et a magnifié la modernisation progressive de nos Forces de défense et de sécurité qui contribuent, fortement, avec un professionnalisme reconnu, à la paix internationale, en soutien à notre rayonnante diplomatie.

Sur proposition du Président Macky SALL, le Secrétariat Exécutif National, a validé la mise en place d’un dispositif cohérent de gestion de certains évènements majeurs dans la vie du Parti durant toute l’Année 2018.

A ce titre, les pôles suivants ont été mis en place :



Le pôle Programme confié au Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ;



- Le pôle mobilisation et parrainage dirigé par Mme Aminata TOURE ;



- Le pôle organisation du 2e Congrès dirigé par le Directeur des structures, le Ministre d’Etat Mbaye NDIAYE, jumelé à un pôle chargé du suivi de l’organisation du Congrès de l’Internationale Libérale à Dakar, confié à Me El Hadji Omar YOUM, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République;

.- Le pôle Communication coordonné par Monsieur le Ministre El Hadji Hamidou KASSE ;



Analysant la situation politique nationale, dominée par le débat portant sur le Projet de Loi relatif au Parrainage Populaire et Citoyen, le SEN considère que l’élargissement de cette formalité, qui existe déjà dans la Constitution en vigueur au Sénégal, à tous les candidats, renforce la modernisation de notre modèle démocratique.



Le SEN exhorte les responsables et militants du Parti à se mobiliser fortement pour assurer un portage victorieux de ce Projet auprès des populations pour leur donner la bonne information et mettre en échec les entreprises de désinformation et de manipulation d’une Opposition désemparée et aux abois dont l’objectif connu est d’installer le pays, notre cher Sénégal, dans le chaos et l’instabilité.



Par ailleurs, le SEN a vivement apprécié les progrès remarquables accomplis par le Gouvernement dont le bilan sur le plan économique et social est à saluer.



Le SEN a renouvelé son soutien au Gouvernement ainsi que son engagement, sans faille, derrière le Président Macky Sall pour une victoire nette et sans bavure le 24 Février 2019.



Fait à Dakar, le 10 avril 2018



Abdou MBOW