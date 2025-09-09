Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre)

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, a affirmé mardi son Premier ministre.
"La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région", a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
"La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région", a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Autres articles
-
[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS
-
Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis »
-
Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne
-
Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron
-
Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA