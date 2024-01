Le Prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr rend hommage à son aîné l'écrivain Abass Ndione décédé aujourd'hui au Sénégal. Voici les mots du surdoué de la Littérature française sur l'auteur de la Vie en Spirale: " Si un jeune écrivain m'avait demandé où, dans la littérature sénégalaise, aller apprendre à maîtriser la rapidité et l'énergie de la narration, je lui aurais conseillé de lire l'œuvre de Abasse Ndione.



Si un autre m'avait dit qu'il souhaitait perfectionner sa faculté à ralentir sa narration et à lui donner une ampleur, je lui aurais indiqué les livres de Ibrahima Hane.



Les deux romanciers que nous venons de perdre ne pouvaient être plus dissemblables sur le plan formel, mais à leur manière, ils étaient deux Maîtres du rythme et du temps romanesques. Abasse Ndione, que j'avais plus lu par la force des choses, croyait au personnage, au dialogue, et à la scène. Ibrahima Hane croyait à la langue, à la description et au détail. Ils manqueront beaucoup à littérature sénégalaise. Dans leur style, je ne leur vois pas encore d'héritiers. Peut-être n'en ont-ils pas besoin. Je les salue.

Toutes mes condoléances à leurs familles. Toutes mes condoléances à leurs lecteurs"



El Hadji Gorgui Wade Ndoye - ContinentPremier.Com