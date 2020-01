Le Maire de Djofior Youssou Diom plaide pour l'intercommunalité...

Niakhar a fait vibrer Sorano le samedi 18 janvier 2019 lors du 1er anniversaire du groupe Saltigui Djofior avec comme marraine l’épouse du maire de la commune de Niakhar, Mme Marème Sène, surnommée Madame Sociale et désignée Dame de l’année de l’arrondissement de Niakhar de par ses actions de développement auprès de son époux.

Le groupe a profité de l’occasion pour honorer la commune de Niakhar qui a beaucoup contribué à son début de carrière.

Par ailleurs, les maires de Djofior, M Youssou Diom, de Fimela, M Karim Sène et de Niakhar, M Macodou Sène, ont magnifié l’intercommunalité qui pourrait déboucher sur un jumelage entre les trois territoires, au grand bénéfice de la jeunesse. Ne se limitant pas seulement aux 3 maires présents sur les 17 que compte la région de Fatick, Youssou Diom qui a parlé en leur nom, s'est longuement apesanti sur le sujet qui est la seule voie pour faire face aux enjeux et défis de l'heure.

Le groupe Saltigui est composé de trois jeunes qui font de la vulgarisation de la culture sérère leur préoccupation...