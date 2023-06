Le FIp condamne et exige des excuses des autorités suédoises : "C'est une offense et une atteinte à la croyance et à la foi de près de deux milliards personnes. "

Suite à l'acte ignoble, violent et malveillant commis à Stockholm en Suède et qui porte une atteinte grave à la foi et à la croyance de près de deux milliards de musulmans dans le monde, le Forum Islamique Pour la Paix (FIP) condamne vivement et vigoureusement cet acte ignoble et malveillant visant à brûler le livre saint et sacré. "Rien ne peut justifier un tel acte qui a suscité indignation, colère et protestation de par le monde".

Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, président du Forum Islamique pour la Paix est très remonté contre les personnes qui ont jeté leur dévolu sur le Saint Coran. Il condamne, fermement et énergiquement cet acte et attend de la part du gouvernement et des autorités Suédoises des excuses publiques à l'endroit de prés de deux milliards de musulmans qui ont été atteints dans leur foi et surtout qu'elles veillent à ce que de tels actes ne se reproduisent plus jamais à l'avenir. Selon lui, "c'est une offense et une atteinte à la croyance et à la foi de près de deux milliards de personnes..."