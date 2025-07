Le Député-Maire Mbaye Dione apporte son soutien à Badara Gadiaga : « Le pouvoir ne pourra jamais emprisonner ses idées »

Selon le député-maire Mbaye Dione, la démocratie sénégalaise est le fruit de nombreuses luttes, ayant abouti à des acquis intangibles. Parmi ceux-ci, il retient la pluralité des opinions et la diversité des sensibilités intellectuelles. Ainsi, « aucun pouvoir, ni aucun régime ne sauraient remettre en cause cet état de fait », a-t-il affirmé, faisant allusion à la convocation du chroniqueur Badara Gadiaga.



« La convocation de Badara Gadiaga, faisant suite au débat de bas étage auquel l'avait convié un dépositaire de la représentation nationale, traduit une volonté de museler toutes les opinions critiques à l'égard du régime en place. Au point de réduire le parquet en comité de veille de la majorité contre les opposants et opinionnistes mal inspirés, aux yeux du président du Pastef », a déclaré Mbaye Dione dans un message de soutien à Badara Gadiaga, à qui il exprime « sa solidarité et ses encouragements ».



Pour le secrétaire général de l’AFP, « le pouvoir peut user de sa coercition pour empêcher ses mouvements, mais en aucun cas il ne pourra emprisonner ses idées car, l'opinion sénégalaise lui en sait d'ores et déjà gré ».