Le 4 avril célébré à Louga sous le signe de la lutte contre le terrorisme

Le 58 ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été célébré ce mercredi à Louga, sous le signe de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le boulevard Abdou Diouf qui a abrité la cérémonie a été très tôt pris d'assaut par les populations pour commémorer cet anniversaire qui constitue la fierté de tout sénégalais. Le boulevard Abdou Diouf qui a abrité la cérémonie a été très tôt pris d'assaut par les populations pour commémorer cet anniversaire qui constitue la fierté de tout sénégalais. De nombreuses autorités administratives, civiles, militaires et para-militaires ont pris part à l’événement présidé par le gouverneur Alioune Badara Mbengue, en présence du représentant du commandant de la zone nord de Saint-Louis, le lieutenant Thierno Gning.

Un défilé civil, militaire et para-militaire, a constitué le temps fort de la céremonie, à l'issue duquel le gouverneur s'est félicité de son bon déroulement avant d'exhorter les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et d'efforts pour lutter à tous les niveaux contre le terrorisme.