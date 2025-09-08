Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant'

Ce dimanche, le Dr Macoumba Diouf, maire de la commune de Latmingué (département de Kaolack), a d'abord été dans le village de Koylal Alpha pour accompagner les populations dans le reboisement de 220 arbres et ensuite à Thiawando pour participer à la journée de reboisement initiée par l'Amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Latmingué (AEERCL).

Dans ses interventions, le maire a insisté sur la nécessité de mener régulièrement des activités de reboisement dans la commune. Ce qui selon lui, entre en droite ligne de la politique des autorités étatiques mais également la sienne, visant à rendre Latmingué vert. ''Cela entre dans le cadre de notre vision qui est de construire et bâtir une commune verte, résiliente et porteuse de développement durable''.

Le Dr Macoumba Diouf qui est revenu sur les bienfaits des arbres, a également salué la participation de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Latmingué au programme communal de plantation et d’entretien des arbres.

''Nous avons l'ambition de planter au minimum 10 arbres dans chaque établissement scolaire de la commune'', a déclaré Tafsir Malick Diop, président de l'AEERCL. Le maire de Latmingué en a profité pour annoncer le projet ''Un nouveau-né, un plant'', qui consiste à parrainer un arbre par chaque nouveau-né. ''C'est un projet que nous comptons mettre en œuvre. Et je crois que ces arbres seront entretenus et porteront leurs fruits d'ici quelques années'', a-t-il ajouté avant d'encourager les populations à reboiser davantage.