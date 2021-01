Lancement programme de campagne : Augustin Senghor va décliner sa feuille de route ce samedi.

Comme annoncé par Dakaractu, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), et candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (Caf), Augustin Senghor, va procéder au lancement de son programme de campagne. Présentement au Cap-Vert (Praia), le candidat sénégalais va profiter de l’assemblée générale de l’union des fédérations ouest-africaine (UFOA – A ) pour dévoiler ses projets pour le football africain.



À cet effet, une conférence de presse est prévue à 15h 00, heure locale, et 16h 00 temps universel, en présence de la presse internationale et d'une partie de la presse sénégalaise qui a fait le déplacement. Ladite conférence de presse, fera suite à la cérémonie officielle de l’assemblée générale qui sera présidée en début de matinée par le président de l’UFOA – A, Mamadou Antonio Souaré.