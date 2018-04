Lancement du Programme de Transformation à l’horizon 2022 appelé SYNERGIE 2022 de la CNCAS

La CNCAS a choisi le vendredi 06 avril 2018, date coïncidant avec ses 34 ans d’existence, pour organiser à l’hôtel Radisson Blu, la convention de lancement de son Programme de Transformation à l’horizon 2022 appelé SYNERGIE 2022.



Dans sa présentation, Monsieur Malick NDIAYE, Directeur Général de la CNCAS a rappelé que le Programme de Transformation SYNERGIE 2022 découle du Plan d’Affaires 2018-2022 de la banque qui a été élaboré dans un élan participatif impliquant toutes les parties prenantes (Clients à travers des focus group, Collaborateurs via une enquête du personnel et des workshops thématiques, Partenaires et Administrateurs par le biais des entretiens individuels).



Le Programme de Transformation SYNERGIE 2022 vise à concrétiser les ambitions de la CNCAS « d’Etre la Banque Leader dans le financement des chaînes de valeurs agricoles, Partenaire privilégié de l’Etat dans la transformation structurelle de l’économie, Référence dans la qualité de services aux clients et l’expérience salarié ».



Pour y parvenir avec succès le Programme de Transformation SYNERGIE 2022 va s’appuyer sur six (06) chantiers majeurs : Consolidation de la structure financière, Efficacité de la Gouvernance, Maitrise des risques, Développement commercial et gestion de la relation client, Efficacité opérationnelle, Capital Humain et management des ressources humaines. Chaque chantier est articulé autour d’un portefeuille de projets structurants.



Le Programme de Transformation SYNERGIE 2022 fait focus sur la satisfaction du client et la qualité de service irréprochable. Plus spécifiquement le chantier « Développement commercial et gestion de la relation client » vise à bâtir un nouveau modèle de la relation client personnalisée à la fois humain et digital pour asseoir une confiance et une qualité de service reconnue par le client. Pour cela la CNCAS ambitionne de lancer des projets structurants pour :

• Moderniser son réseau d’agences avec un maillage renforcé ;

• Simplifier le parcours client et renforcer l’offre de produits & services plus adaptés aux besoins de chaque segment de la clientèle ;

• Exploiter les données clients pour une connaissance plus fine et personnalisée du client afin de mieux l’accompagner et le conseiller en anticipant ses besoins.



A terme, le Programme de Transformation SYNERGIE 2022 permettra à la CNCAS de franchir un nouveau cap de croissance, de modernité et de solidité financière en réalisant à l’horizon les performances suivantes :

• Un Total Bilan supérieur ou égal à 400 milliards de Francs CFA en multipliant par au moins 1,5 son actuel Total Bilan ;

• Un Produit Net Bancaire supérieur ou égale à 25 milliards de Francs CFA en multipliant par plus de 1,7 son actuel PNB ;

• Une Rentabilité des Fonds Propres (ROE) à un niveau supérieur à 10% ;

• Une capacité bénéficiaire triplé pour continuer à investir dans la transformation continue de la CNCAS.



