Lancement de son nouveau plan d'action : la fédération des syndicats de santé (F2S) annonce une grève de 48 heures à partir de ce jeudi...

Face à la presse ce mercredi 14 décembre 2022, au siège de la CNTS/FC, pour le lancement de son nouveau plan d'action, la fédération des syndicats de la santé hausse le ton et menace en décrétant une grève de 48 heures à partir de ce jeudi 15 décembre 2022. Seules les urgences seront prises en compte.



«Malgré notre volonté à vouloir apaiser le climat social et faciliter le dialogue avec les autorités, nous constatons avec regret, que cette même motivation n'est pas partagée par l'autre camp. C'est pourquoi nous n'avons d’autres choix que de reprendre la lutte. Ainsi les instances de la F2S ont décidé de décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures. Le jeudi 15 décembre et le vendredi 16 décembre 2022 sur l'ensemble du territoire national, sans respect du service minimum. Seules les urgences seront assurées. Les gardes et les permanences sont concernées par la grève... » a déclaré cheikh Seck SG de la fédération des syndicats de santé.



Il ajoute, «depuis la signature des accords du 10 mai 2022, nous avions l’impression que certaines personnes cherchent à pourrir l'atmosphère. Sinon comment comprendre qu’au moment où la fédération décide de suspendre son mot d’ordre de grève depuis la fin du mois d’octobre, des coupures intempestives et des ponctions sur les salaires sont opérées par les techniciens du Ministère des Finances, surtout pour l’indemnité d’itinérance. Pourtant, nous avions beaucoup d’espoirs avec la reprise des négociations sectorielles avec le ministère de la santé. Des avancées ont été constatées avec la mise en place de quatre commissions techniques pour aboutir à des conclusions pouvant déboucher sur un protocole d’accord... » a-t-il expliqué.



Il termine par solliciter l'implication du Premier ministre Amadou Ba pour coordonner ces négociations afin de trouver des solutions le plus vite possible...