Lancement de la chaîne « Canal+ CAN » : Entre innovations et prix accessibles, Cheikh Sarr donne le coup d’envoi !

Le directeur général de Canal+, Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, a procédé au lancement en grande pompe de la nouvelle chaîne spécialement dédiée à la 34e édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN), pour cet événement sportif qui se déroulera entre le 13 janvier et le 11 février 2024, en Côte d’Ivoire, le groupe a lancé « Canal+ CAN. » Une chaîne éphémère proposant un contenu exclusivement dédié à la plus grande compétition africaine avec des émissions phares, magazines et autres programmes diversifiés et divertissants. En plus de ces innovations, le Dg de Canal+ Sénégal a profité de la cérémonie qui s’est déroulée ce jeudi après-midi, sur l’esplanade du TER, pour annoncer une promotion limitée et exceptionnelle avec le prix du décodeur fixé à 3.000 fcfa. Il s’exprimait en présence du journaliste français de Canal+, Lilian Gatounes et d’autres convives de rang…