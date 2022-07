Lancement de l'initiative CLIMBER : Un nouvel outil en faveur des agriculteurs sénégalais pour une meilleure adaptation à la crise climatique.

Pour faire face aux effets négatifs du changement climatique sur l'agriculture et la croissance économique, le CGIAR, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable du Sénégal (MEDD) et l'Office Météorologique Sénégalais (ANACIM), a lancé ce mardi, l'initiative ClimBER.



Cette nouvelle initiative du CGIAR vise à améliorer la résilience de milliers de petits agriculteurs du pays. En effet, ces derniers sont particulièrement exposés aux risques climatiques et l'absence de prise en charge correcte de ces risques pourrait compromettre les nombreuses initiatives prises par le gouvernement du Sénégal pour atteindre l'émergence économique telle que définie dans le Programme Sénégal Emergent (PSE). D'où l'intérêt de ce projet ClimBER (Building Systemic Resilience Against Climate Variability and Extremes) . Ce projet vise à booster la capacité d'adaptation au climat, des systèmes alimentaires, fonciers et hydriques du Sénégal et dans cinq autres pays.



Toutefois, au terme de ce projet, sont attendus des résultats tels que l'accroissement de la résilience des systèmes de production des petits exploitants afin qu'ils puissent résister aux graves effets du changement climatique dont la sécheresse, les inondations et les températures élevées.



L'initiative ClimBeR entend travailler avec ses partenaires sur l'amélioration des stratégies de gestion de l'eau dans l'agriculture afin de permettre aux agriculteurs de mieux résister aux sécheresses; il fournira en temps opportun des services d'information numérique permettant de réduire les risques agricoles; il facilitera la compréhension des risques liés à la sécurité climatique et identifiera les voies vers plus de résilience face à ces risques; il renforcera enfin les systèmes d'alerte précoce permettant de fournir des réponses plus rapides et mieux coordonnées face aux défis climatiques.