Lancement campagne électorale : Zahra Iyane Thiam vante les réalisations du président de la République Macky Sall.

Le Ministre Zahra Iyane Thiam a présidé ce mardi à son siège à la Sicap Liberté, une rencontre pour lancer officiellement la campagne électorale, avec une grande mobilisation en direction des élections législatives du 31 juillet 2022. Le Ministre de la micro finance a une fois de plus rassuré le Président Macky Sall, pour une victoire éclatante.



La rencontre a eu lieu en présence de grands responsables de Benno Bokk Yaakaar comme l'honorable Mr Santi Sène Agne, le candidat de Sicap Liberté, Tamsir Sokhna qui a profité de la tribune pour recadrer l’opposition sénégalaise dans sa démarche.



« Aujourd’hui on ne compte plus les programmes innovants et les réalisations structurantes du président Macky Sall qui ont un résultat à tous les niveaux, BRT, TER, la subvention de l'énergie, aide aux familles... Depuis qu’il est à la tête du pays, le chef de l’État est dans une dynamique constructive. C’est un homme de paix. Un visionnaire, un leader reconnu et respecté partout dans le monde. Le président de la République, qui a occupé fièrement et efficacement de très hautes fonctions dans ce pays, est un modèle de courage, de sérieux et de dextérité. Son culte du travail explique aujourd’hui les grandes performances du Sénégal dans tous les domaines et les retombées positives pour les populations de toutes les contrées. Contrairement aux autres qui veulent semer les problèmes d'ethnie dans ce pays... Ces personnes ne méritent pas une place au niveau de l'Assemblée nationale », a confié la coordinatrice de BBY à la Sicap Liberté liberté, Zahra Iyane Thiam.