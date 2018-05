Lamine Bâ nommé Secrétaire général de Rewmi

La décision a été rendue publique par Idrissa Seck himself. Le leader de Rewmi qui tenait un point de presse suite au meurtre de l'étudiant Fallou Sène a porté à la connaissance des siens que Lamine Bâ a été désigné sécrétaire général du Parti.



Ministre sous le règne de Me Abdoulaye Wade, Lamine Bâ avait porté sur les fonts baptismaux le parti pour la Liberté et la Citoyenneté/And défar Jikoyi politique avant d'annoncer en avril dernier son soutien à la candidature d'Idrissa Seck. Le voilà qui rejoint finalement Rewmi où il occupe la responsabilité stratégique de Sécretaire général.

Il sera secondé par le jeune François Calixe Sagna. Au secrétariat national à la jeunesse trône Eric Bernard Ndour. La communication du parti est confiée à Babacar Mar.