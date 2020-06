Lamarana Diallo (Comédien) : « Ça me fait mal quand je vois des artistes malades quémander de l'aide... »

Ibrahima Mbodji à l'état civil et Lamarana Diallo sur la scène ou au petit écran, l'artiste-comédien aura marqué plusieurs générations de par son humour décalé. Les cheveux blancs et le poids de l'âge n'ont pas encore eu raison de sa passion indéfectible pour le théâtre tel que pratiqué par les puristes. Selon Lamarana Diallo, cet art si particulier et complexe de par ses divers moyens d'expression, connaît une sorte de régression au fil des années.

Au micro de Dakaractu, il dévoilera les raisons de cette débâcle. Entre son parcours, l'émergence du concept d'art-business, le manque de formation de la plupart des prétendus comédiens et l'absence totale de reconnaissance envers les acteurs du monde culturel. Lama donnera son avis tout en regrettant : " Ça me fait mal quand je vois des artistes malades quémander de l'aide... "