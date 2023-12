Lac De Guiers 2 vise Modou Lô : « Combat royal la beug kom Nieup ! Couronne bi la Sokhla ! »

Quelques jours après sa victoire sur Siteu (décision arbitrale), le lutteur Lac De Guiers 2 veut saisir sa chance et aller chercher le titre de roi des arènes. En marge de leur dernier face à face organisé ce vendredi après-midi dans les locaux du CNG à l’arène nationale, Lac 2 a fait savoir qu’il vise le futur vainqueur du combat royal entre Modou Lô, le roi des arènes et Boy Niang 2, le 1er janvier prochain. « j’ai tout fait dans la lutte. J’ai quasiment croisé tous mes adversaires potentiels. Désormais, il ne me reste qu’un combat royal à disputer » a déclaré Lac 2.