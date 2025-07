Sidy Oumy Ndiaye, également connu sous le nom de Jupiter, tire la sonnette d'alarme concernant la dégradation d'un élément fondamental de notre patrimoine culturel : la Tamkharite. D'après son point de vue, cette célébration autrefois dynamique, chargée de signification et de symbolisme, a évolué vers une version insipide et factice. Il souligne qu'autrefois, Tamkharite n'était pas seulement un banquet – c'était une affirmation identitaire, où les juifs se réjouissaient en dansant alors que les musulmans trouvaient un moment de sérénité, où l'on inversait les rôles entre hommes et femmes pour démontrer l'égalité des sexes, et où les relations familiales se nouaient au son des tambours et des chants du village. « À présent, avec aigreur, il déclare que cette magie a été dégradée par une modernité stérile, où même le couscous sacré s'est transformé en produit industriel. »







Jupiter critique ouvertement le fossé entre les valeurs d'autrefois et la situation présente : l'agriculture traditionnelle, essentielle à la festivité, a été remplacée par une production agrochimique qui dépouille les mets de leur essence. Selon lui, la Tamkharite telle qu'on la fête aujourd'hui n'est qu'une imitation insignifiante de celle des temps passés - une célébration dénuée de racines. L'avertissement est sans détour et cruel : si nous ne stimulons pas notre sensibilité culturelle, Tadjiabone, ce moment de regroupement et de renouveau, risque de sombrer dans l'oubli, englouti par un progrès qui démolit davantage qu'il ne construit.