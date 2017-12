La mère de Khalifa Sall prie : « Barké Salatou Fatiha, que Macky Sall aille en prison un jour! »

Les yeux embués, la mère de Khalifa Sall a livré à Dakar Actu sa part de vérité à deux jours de l’ouverture du procès concernant le maire de Dakar. La vieille dame, qui ne doute pas un seul instant de « l’innocence » de son fils, prie pour que la justice divine s’abatte un jour sur les bourreaux supposés de l’édile de la capitale.





« Mon fils est un homme bien. Je me sens très mal. Je passe tout mon temps à pleurer. Je mange peu et bois peu depuis quelque temps. Je formule des prières pour que Macky Sall et son entourage, tous ceux qui ont comploté contre mon fils, soient un jour puni. Je prie Dieu pour que Macky Sall, qui est mon cousin à plaisanterie, aille en prison un jour », a souhaité Ya Mada Dia