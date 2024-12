La justice béninoise ordonne l'arrestation de Yérim Sow

Le ministère de la justice béninoise a émis et ordonné l'arrestation de l'homme d'affaires sénégalais, Yérim Sow et son collaborateur Yigo Faly Thiam. Sur le site Web du ministère de la Justice et de la Législation de la République du Bénin visité par Dakaractu, les autorités ont dressé la liste des personnes les plus recherchées dans ce pays. Ainsi, Yérim Sow et Yigo Faly Thiam faisant l'objet d'un mandat d'arrêt , font ainsi partie des personnes les plus recherchées au Bénin, car occupant respectivement la troisième et la deuxième position dans cette liste.



Pour rappel, les deux hommes ont été jugés le 23 décembre 2021 par le tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou pour les faits d'escroquerie, de surévaluation frauduleuse d'apport en nature, non établissement d'états financiers. Ils ont été condamnés à 05 ans d'emprisonnement dont 02 fermes...