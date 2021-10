La grande marche nationale est désormais autorisée par le préfet de Dakar.

Ñoo Lank annonce que la manifestation prévue ce vendredi 15 octobre a été accordée par le préfet de Dakar. Après une série d’interdictions de marche des activistes, ils avaient pris l’engagement de tenir leur manifestation avec ou sans autorisation.



Une chose donc est sûre : ils ne seront pas seuls puisque Frapp, Y’en a marre et autres mouvements et partis politiques ont décidé de faire front commun de la Place de la Nation au Rond-point de la Rts pour dénoncer la justice sélective, l’injustice au Sénégal, le discrédit de nos institutions, le manque de diligence à l'endroit des plaintes des activistes, la violation des droits et libertés suite aux multiples interdictions de manifestation...