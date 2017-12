La directrice nationale de Onu-Femmes plaide pour un développement inclusif et participatif

Aucun pays ne peut se développer en laissant en rade les femmes et les handicapés, a estimé la Directrice nationale de l’organisation des nations-unies /ONU-FEMMES/Mm Dieynaba Wane ,qui intervenait, ce samedi à louga, au cours des manifestations célébrant les 16 jours d’activisme pour l’éradication des violences faites aux femmes.

Mme Wane qui a plaidé pour un développement inclusif et participatif impliquant toutes les couches sociales de la société a, d’autre part, souligné que la violence est plus ressentie chez les femmes que chez les hommes, d’où l’impérieuse nécessité de la combattre sous toutes ses formes, par une forte mobilisation de tous, notamment des femmes en particulier. Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.