La coupe d’Afrique dans le Baol : Bambey et Mbacké ont accueilli le trophée de la CAN dans une bonne humeur.

Sur l’axe Diourbel-Bambey, des jeunes aux abords de la route étaient déchaînés pour célébrer la parade du trophée de la CAN dans le Baol. Dès le début de l'après-midi et malgré la chaleur, beaucoup s'étaient réunis pour voir la Coupe d’Afrique, entre les mains des Préfets assis, aux côtés du ministre des Sports.



Dans une ambiance délirante, avec chants et danses, le cortège a avancé lentement dans les principales artères du département. L’après-midi restera inoubliable pour les habitants de la Commune de Mbacké.



Les jeunes n'ont pas manqué l'occasion de parader entre Mbacké Khéwar, Ndoyène, Pallène et Gawane avec le trophée de la CAN lors d'un tour plein de bonne humeur.