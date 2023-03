La conférence des leaders de BBY en prélude des manifestations de l’opposition: «Il faut faire face à ces gens désespérément immatures qui ne comptent trouver leur salut que dans l’invective…»

Le secrétariat exécutif permanent de la coalition Benno Bokk Yakaar a convoqué ce lundi une conférence de presse en perspective de cette annonce de l’opposition qui prévoit deux jours d’activités de protestation face à ce qu’elle considère comme un piétinement de la démocratie. Dans les locaux du Parti socialiste, la conférence des leaders et responsables politiques de la majorité présidentielle comptent faire barrage à Ousmane Sonko et ses camarades : «Cette opposition irresponsable et désespérément immature n’espère trouver son salut que dans l’invective, les injures, la fuite en avant et la manipulation » soutient le porte-parole du jour, Me Amadou Sall du parti PLD/ Suxalli.



A l’en croire, «pour cette opposition inconsciente, tout est prétexte pour amener le débat sur le terrain des querelles vaines et dresser, par des discours irresponsables, les uns contre les autres, les pères et mères contre leurs enfants, les élèves et étudiants contre leurs enseignants, les chefs religieux contre leurs disciples ». Au cours de cette conférence de presse, les leaders de Benno Bokk Yakaar indiquent clairement, que « l’opposition est incapable de proposer une alternative claire et crédible car, étant antirépublicaine et croyant naïvement régler sa soif du pouvoir par la rue, la manipulation, la mégalomanie, le mensonge éhonté, la fureur et la furie ».



La conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar dénoncent avec la dernière énergie tous ceux qui sont tentés de semer le désordre dans l’espace public et comptent participer à la préservation de l’intérêt de toute la société et des institutions, garants des libertés collectives et individuelles.