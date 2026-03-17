Trois militaires tués dans une explosion lors d’opérations antidrogue à la frontière gambienne


Trois militaires tués dans une explosion lors d’opérations antidrogue à la frontière gambienne
Trois soldats sénégalais ont péri ce mardi matin 17 mars 2026 dans une explosion accidentelle survenue à Nord Sindian, en Zone militaire n°5. Trois autres militaires, blessés lors de l’incident, ont été évacués et pris en charge, selon un communiqué signé du capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l’Information et des Relations publiques des Armées.
 
Le drame est intervenu dans le cadre d’opérations de destruction de champs de chanvre indien menées à proximité de la frontière avec la Gambie. Lancées depuis plus d’une semaine, ces opérations visent à démanteler les réseaux de bandes armées qui s’adonnent à la culture du cannabis dans cette zone frontalière et représentent une menace pour la quiétude des populations locales. Les forces armées indiquent par ailleurs avoir neutralisé plusieurs individus appartenant à ces groupes depuis le début de la mission.
 
Malgré ce lourd tribut, l’armée assure que ses unités poursuivent résolument leur déploiement dans la zone. Les objectifs demeurent inchangés : traquer et neutraliser les individus armés, éradiquer les cultures illicites et garantir la sécurité des populations et de leurs biens.
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Mardi 17 Mars 2026
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