La Commune de Malicounda réalise une gare routière d’un coût global d’un milliard de FCFA en joint-venture avec une société pétrolière.

Maguette Sène, Maire de la Commune de Malicounda, a effectué la visite des travaux d’une infrastructure de transport composée d’une gare routière de dernière génération, d’un centre commercial et d’une station service.



Cet investissement d’un coût estimatif global de 1 Milliard de Francs CFA a été réalisé à la suite d’un partenariat innovant par lequel la Commune a donné comme apport l’assiette foncière et l’investisseur, la Société Go Groupe a apporté le Capital.

Au final, la Commune disposera d’une gare routière de dernière génération dont le financement sera remboursé par le Centre commercial et l’investisseur qui est une Société de vente de produits pétroliers se retrouve avec une station service sur une position très stratégique, un bel exemple de projet intégré.



Le Maire de Malicounda se révèle ainsi comme un as du partenariat Public/Privé, car en 2016 déjà, on se souvient de la Centrale solaire de Malicounda que le Président Macky Sall avait inaugurée et qui était le fruit d’un partenariat fructueux entre la Municipalité et des Investisseurs privés dans lequel la Mairie était parvenue à obtenir des parts dans le capital de la société à hauteur de 5% pour un investissement global de 22 milliards.



Une belle expérience que les autres collectivités locales devraient explorer pour la réalisation d’infrastructures communales majeures.