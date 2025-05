LIGUE CONFÉRENCE : Buteur, Nicolas Jackson sacré avec Chelsea aux dépens du Betis Séville

Un nouveau triomphe sénégalais sur la scène européenne ! Nicolas Jackson et Chelsea ont remporté la Ligue Europa Conférence, s'imposant 4-1 face au Betis Séville de Youssouf Sabaly.



Un match maîtrisé et un but décisif

L'attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but des Blues à la 71e minute, consolidant l'avantage de son équipe. Remplacé à la 81e minute, Jackson a grandement contribué à ce succès qui permet à Chelsea de ne pas terminer la saison 2024-2025 sans trophée.



Un titre historique pour Chelsea

Cette victoire marque une nouvelle ligne au palmarès du club londonien, qui devient la première équipe à avoir remporté les quatre coupes d'Europe.



Un sacre qui confirme la montée en puissance de Nicolas Jackson, désormais inscrit parmi les Sénégalais ayant brillé sur la scène européenne.