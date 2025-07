LIGA - Lamine Yamal n’aura finalement pas Nico Williams à ses côtés au Barça

Les projecteurs étaient braqués sur la Catalogne. Chaque rumeur alimentait l’euphorie, chaque clic sur les réseaux sociaux rapprochait un peu plus les supporters blaugranas de ce qu’ils pensaient être une signature inévitable: Nico Williams, star montante de la Roja, devait retrouver Lamine Yamal, son frère d’armes, sur les pelouses magiques du Camp Nou.



Mais le football n’est pas un conte que l’on maîtrise. Le 4 juillet, c’est une autre histoire qui s’est écrite, à l’encre du cœur et de la fidélité. Nico, l’enfant de Bilbao, a dit non. Non à la gloire médiatique. Non à la promesse d’un duo qui affolerait les statistiques. Oui, en revanche, à son club, sa ville, ses racines. Dans un message simple mais chargé d’émotion, il a déclaré: « Ici, je suis chez moi. Et parfois, il faut rester là où l’on est aimé pour ce que l’on est. »



À Barcelone, c’est la stupeur. Yamal,qui avait tout fait pour que cette alchimie née sous les couleurs de la sélection espagnole se transpose au club, se retrouve orphelin de son complice. À 17 ans, il découvre déjà l’amertume d’un mercato qui ne se joue pas qu’avec les pieds, mais aussi avec les tripes.



Du côté de Bilbao, l’annonce a été célébrée comme une victoire: un symbole reste, malgré les millions et les tentations. Pour Nico, c’était bien plus qu’un contrat — c’était une déclaration d’amour à son peuple, à ses racines basques, à cette terre qui l’a vu éclore.



Et pendant que les dirigeants du Barça effacent à regret son nom du tableau des cibles, le mercato continue de danser. Il est capricieux, imprévisible — mais c’est aussi ce qui le rend magique.