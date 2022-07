LÉGISLATIVES2022 / Mara Diop de Ndindy promet une très large victoire de Benno au soir du 31 juillet.

Pour les besoins de la campagne électorale qui est dans sa dernière ligne droite, Mara Diop et le collectif dès Républicains ont organisé un grand meeting auquel a pris part le ministre de l’Emploi Dame Diop. Dans son discours, le jeune leader politique précisera que l’ensemble des détenteurs de listes parallèles lors des dernières élections locales ont fait cause commune pour assurer à Benno une victoire massive au Président Macky Sall et lui donner une majorité confortable à l’Assemblée Nationale.

Mara Diop demandera aux populations de ne donner aucun crédit à l’opposition et surtout de permettre à l’État de démarrer le bitumage de la route de Ndindy dont une partie du matériel est déjà sur place...