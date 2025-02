L’inattendu voyage sonore de MizikuTey Records : Un nouveau chapitre pour le Sénégal….

MizikuTey Records, fondé par les artistes Alibeta et Ibaaku en 2021, s'affirme comme le premier label indépendant dédié aux musiques actuelles et électroniques du Sénégal. Ce label novateur a pour mission de donner une nouvelle direction à la scène musicale alternative sénégalaise, en proposant des créations audacieuses et des collaborations interdisciplinaires qui touchent à la musique, au cinéma, et au théâtre. MizikuTey s'impose ainsi comme un véritable hub de production musicale, offrant des compositions originales, des enregistrements et des bandes sonores de haute qualité.

Les figures de proue du label, Alibeta et Ibaaku, apportent chacun une vision artistique unique. Alibeta, surnommé "le voyageur", explore diverses formes d'expressions artistiques tout en mettant l'accent sur la connexion et l’engagement dans ses projets. Son nouveau projet artistique mêle les imaginaires ouest-africains à travers des personnages croisés, fusionnant musique, cinéma et théâtre. De son côté, Ibaaku, l'afrofuturiste, est un créateur sonore reconnu qui transforme son expérience du hip-hop sénégalais en une exploration audacieuse des musiques électroniques et du jazz, le tout enrichi de la tradition musicale casamançaise.

Parmi les talents émergents du label, on retrouve Satou Bamby, une artiste polyvalente, auteure-compositrice et interprète d’origine gabonaise. Son style musical éclectique traverse les genres, du jazz afrobeat au mbalakh, en passant par le blues et la musique traditionnelle mandingue. Bamby, avec son EP éponyme, s’inscrit parfaitement dans la vision de MizikuTey, où l’influence de la musique traditionnelle et les sonorités contemporaines se rencontrent pour offrir un univers unique et captivant.

Un événement majeur de cette scène alternative se profile avec la soirée Jazz Griots qui aura lieu lors de la Dakar Music Expo 2025. Ce concert, organisé par MizikuTey Records, réunit les trois artistes phares du label : Alibeta, Ibaaku et Bamby. Chacun d’eux présentera ses créations récentes : Alibeta avec son single et sa vidéo Ubuntu, Ibaaku pour fêter l’anniversaire de son album Joola Jazz, et Bamby pour la présentation de son EP. Cette programmation ambitieuse illustre la diversité des univers musicaux de ces artistes, tout en mettant en lumière le fil conducteur du jazz qui relie leurs différentes influences.

Le concert Jazz Griots se tiendra le samedi 22 février 2025 au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar à 22h, et promet d'être un moment fort de la scène musicale sénégalaise. Cet événement, bien plus qu’un simple concert, est une déclaration d’intention : celle de faire découvrir et de célébrer des sonorités alternatives encore peu connues du grand public sénégalais. Avec des artistes surprise et un hommage à Baba Maal, ce lancement ambitieux vise à créer un festival d’envergure, incarnant la rencontre des générations et des styles musicaux, dans une célébration de la diversité et de l’authenticité culturelle.