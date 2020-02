L'histoire de la voie Mouride retiendra le nom de Serigne Mamadou Mamoune Mbacke ibn Serigne Ibrahima Mbacke Ndar.

Serigne Mamadou Mamoune Mbacké est rappelé suite à un accident . Personne ne pouvait imaginer ce sort décrété par notre Seigneur .



Il est parti ce dimanche 9 février 2020 correspondant au 14 ème jour Maamu kõor (جمادى الثاني) de l'an 1441 H à hauteur de Khombole .



Un homme exceptionnel qui a commencé à servir notre pays le Sénégal jusqu'à devenir fonctionnaire international au PNUD . Après sa retraite , il consacre toute sa vie à l'adoration d'Allah et à œuvrer au service de Cheikhoul Khadim . Il commence ses activités culturelles et islamiques sous la bénédiction de Serigne Saliou Mbacke à Keur Massar . Il effectue en même temps des activités sociales et humanitaires dans la banlieue dakaroise surtout au niveau des mosquées .



À Keur Massar , il eut l'initiative du Magal de Keur Massar , un week-end religieux qui finira d'être inscrit dans l'agenda culturel du pays . Il fut une année , où Serigne Mamoune a eu l'honneur de recevoir l'actuel khalife général des Mouride Serigne Mountakha Mbacke . Baye Mamoune comme on l'appelait affectueusement, est un homme rare dans la lignée des Mbacké Mbacké .

Un chef religieux , un guide , un intellectuel , un parent , un ami , un confident , un pieux , un brave , un patient , un humaniste , un fin diplomate , un consultant international , un homme simple et très effacé , un homme de Dieu s'en est allé après avoir fait une vie plein d'actions de grâces . Chaque année , avant le Magal de Porokhane , le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke attend impatienment ses repas copieux de Darou Salam pour les invités de marque du Khalife .



Durant le Magal de Darou Salam , il donnait un ndigeul pour la préparation de repas en abondance et très copieux comme l'avait fait Mame Cheikh Anta Mbacke à Serigne Touba . Il les donnait toujours à Serigne Mountakha Mbacke qu'il considère avec certitude comme Serigne Touba . Il me disait Serigne Mor , Serigne Mountakha Mbacke est sans équivoque Serigne Touba.

Il a redémarré , rénové et fini la mosquée de Gawaane . Serigne Mourtalla Mbacke ibn Serigne Touba avait effectué la pause de la première pierre . Cette mosquée dont la construction a été initiée par Serigne Sam Mbacke 4eme Khalife de Mame Cheikh Anta Mbacke . Elle a été construite , rénovée et finalisée par le défunt Serigne Mamoune Mbacke ibn Serigne Ibra Ndar Mbacke . Toutes ces dernières années , ses discussions tournaient à la finalisation de ce chantier de cette maison de Dieu .

Sous le ndigeul de Serigne Mountakha Mbacke Khalife Général des Mourides et de la famille de Darou Salaam ,

Serigne Modou Mamoune Mbacké ibn Serigne Ibra Mbacké petit fils de Borom Darou Salam ak Gawane avait annoncé l'inauguration de la grande mosquée de Gawaane dans la région de Diourbel , département de Bambey ce vendredi 13 Mars 2020 .



Toute la semaine , on parlait au téléphone pour les préparatifs , la dernière image que vous m'avez envoyé par WhatsApp est celle du Mimbar que l'imam doit s'assoir pour faire ses prêches du vendredi . J'avais même fait des suggestions sur la forme et la couleur car tu m'as toujours demandé des suggestions à mon humble personne . On aurait jamais imaginé que vous serez absent de ce bas monde après avoir contruit et fixél'inauguration de la mosquée . Le décret divin est venu et on ne peut y rien . Mais sachez que , ceci reflète une vie totalement consacrée à Dieu . Vous avez pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de l'inauguration . La dernière directive était qu'on fasse une enseigne à la résidence Mame Cheikh Anta Mbacke situé à Gawane .



Cette résidence où Serigne Touba a fait un séjour , a été construite vous même sur fond propre .

Serigne Mamadou Mamoune Mbacke , à travers ton parcours , ton comportement et tes actes , incontournable vous êtes ancré en lettre d'or dans l'histoire sénégalaise surtout de la mouridiya .

Nous implorons Dieu de vous hisser au rang des plus nobles d'ici ba et de l'au delà et de répandre sa miséricorde encore sur vous . Repose bien à Darou Salaam dans la cité de la paix et celle de votre grand père Mame Cheikh Anta Mbacké .



Une vie de 70 ans totalement consacrée à notre Seigneur , à son prophète et à son serviteur Privilégié Serigne Touba .Toutes nos condoléances à son Khalifa Serigne Sidy Mbacke , Serigne Babacar Mbacke Moukabaro , Serigne Saliou Mbacke , à toute la famille et à son nouveau Khalife Serigne Sidy Mbacke Ibn Serigne Mamoune Mbacke . Qu'Allah y veille . Serigne Mamoune est parti à jamais laissant derrière nous une maison de Dieu pour l'adoration d'Allah . Quelle belle leçon de vie !



Mor Daga SYLLA