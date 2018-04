L'avocat de Imam Ndao a émis le souhait de faire comparaître le Chef d’Etat-major des armées

L’avocat de Imam Ndao a aussi émis son souhait de faire comparaître le Chef d’Etat-major général des armées. Me Moussa Sarr a ainsi demandé à ce que le Général Cheikh Guèye soit entendu, dans le cadre du procès pour apologie du terrorisme, impliquant Imam Ndao et Cie.



La robe noire tient à faire comparaître la première autorité de l'armée sénégalaise, dans le but de lui poser des question sur les propos qu’il aurait tenu lors du 3ème forum de Dakar sur la Paix et la sécurité. "Le chef d’Etat-major général des armées a fait une communication à l’armée française. C’est même nous manquer de respect. Il est payé par nos ressources. Il s’agit d’une question d’enjeu sécuritaire. Il doit être entendu", a demandé le conseil. Une requête à laquelle le parquet a opposé une fin de non recevoir. Le juge de la Chambre criminelle à formation spéciale statuera après la pause déjeuner...