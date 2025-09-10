L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une "agression préméditée", selon la Tunisie


L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une "agression préméditée", selon la Tunisie
L'attaque qui a visé mardi un bateau de la flottille pour Gaza, amarré près de Tunis, était "une agression préméditée", a affirmé mercredi le ministère tunisien de l'Intérieur.

Le ministère a indiqué dans un communiqué mener l'enquête pour "faire toute la lumière" sur l'affaire, afin que "l'opinion publique, pas seulement en Tunisie mais dans le monde entier, soit informée de l'identité de ceux ayant planifié (l'attaque), des complices et des exécutants de cette agression".

La "Global Sumud Flotilla", qui se trouve au large de Sidi Bou Saïd près de Tunis, a affirmé que deux de ses bateaux avaient été ciblés par des "attaques de drones", respectivement lundi soir et mardi soir.

Après la première annonce, la Garde nationale tunisienne avait démenti toute attaque, affirmant n'avoir détecté "aucun" drone.

Elle avait émis l'hypothèse que le feu à bord du bateau ait pu être provoqué par un mégot de cigarette, ce qui a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux en Tunisie.

"Nous avions dit dès le premier jour (...) que c'était une attaque clairement préméditée", a affirmé à l'AFP Ghassen Henchiri, l'un des organisateurs tunisiens de la flottille, en réaction au communiqué du ministère de l'Intérieur.

"Les autorités sont libres de nommer ou pas le coupable. Nous, on dit que personne dans le monde à part Israël n'a intérêt à nuire à la flottille", a-t-il poursuivi.

L'AFP avait sollicité l'armée israélienne pour un commentaire après la première annonce dans la nuit de lundi à mardi, sans réponse dans l'immédiat.

Par ailleurs, la flottille a de nouveau reporté son départ pour le territoire palestinien assiégé par Israël, a annoncé mercredi l'un de ses principaux organisateurs, le Brésilien Thiago Avila.

"Nous vous dirons quel est le meilleur moment pour prendre la mer en fonction de la météo", a-t-il dit par mégaphone à une foule rassemblée à Sidi Bou Saïd.

"Nous espérons partir demain matin", a-t-il précisé à l'AFP.

L'incertitude a plané toute la journée sur le programme, entre raisons de sécurité après les attaques rapportées par la flottille, retard dans les préparatifs pour certains bateaux et météo défavorable.

Si les bateaux partent bien jeudi matin, ce ne sera pas encore pour Gaza mais pour le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie, ont affirmé à l'AFP plusieurs participants, le temps que les navires qui ne sont pas encore prêts le soient.

Plusieurs bateaux convoyant de l'aide humanitaire pour Gaza sont arrivés de Barcelone ces derniers jours à Tunis. Des militants propalestiniens de Tunisie et d'ailleurs doivent les rejoindre, également en bateau, pour un départ collectif pour Gaza.

Parmi les militants venus de dizaines de pays figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l'actrice française Adèle Haenel.
Mercredi 10 Septembre 2025
