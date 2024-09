L'armée israélienne ordonne aux habitants de trois quartiers de la banlieue sud de Beyrouth d'évacuer

L'armée israélienne a ordonné lundi soir aux habitants de trois quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement islamiste armé libanais Hezbollah, d'évacuer leurs immeubles pour leur sécurité.



"Vous vous trouvez à proximité d'intérêts et d'installations appartenant au groupe terroriste du Hezbollah et, par conséquent, (l'armée) agira avec force contre eux. Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer immédiatement les bâtiments et vous en éloigner sur une distance d'au moins 500 mètres", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.