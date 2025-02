L'ONU affirme que l'expulsion d'un territoire occupé est "strictement prohibée" après la proposition de Trump

Tout transfert forcé ou expulsion d'un territoire occupé sont "strictement prohibés", a rappelé mercredi le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, après la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza et d'en éloigner sa population.



"Le droit à l'autodétermination est un principe fondamental du droit international et doit être protégé par tous les Etats, comme l'a récemment souligné la Cour internationale de justice. Tout transfert forcé ou expulsion de personnes hors des territoires occupés sont strictement prohibés", souligne M. Türk dans un communiqué, insistant que "le droit international est très clair".



Mardi, lors de la visite à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump a assuré vouloir prendre "le contrôle" de la bande de Gaza dévastée par la guerre et répété que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Egypte, malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes.



Dans son communiqué, Volker Türk estime qu'il est "crucial que nous passions à la phase suivante du cessez-le-feu, pour libérer tous les otages et prisonniers détenus arbitrairement, mettre fin à la guerre et reconstruire Gaza, dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme".



"Les populations des territoires palestiniens occupés et d'Israël ont connu des souffrances insupportables", écrit le haut responsable onusien.



"Les Palestiniens et les Israéliens ont besoin de paix et de sécurité, dans la pleine dignité et l'égalité", ajoute-t-il.