L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi la "déclaration de New York" visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée -- et du Conseil de sécurité -- à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.
Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée -- et du Conseil de sécurité -- à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.
Autres articles
-
Berlin, Paris et Londres appellent à "l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes" à Gaza-ville
-
La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde
-
Thiès - Formation de recyclage : "Le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant au regard du nouvel environnement social..." (Oumar Touré)
-
Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique
-
Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar