L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi la "déclaration de New York" visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.



Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée -- et du Conseil de sécurité -- à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.