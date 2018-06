L’Asp-tabasseur placé sous mandat de dépôt

L'agent de sécurité et de proximité qui avait tabassé une mendiante handicapée est dans de sales draps. Mamadou Ngom Nguer puisque c'est de lui dont il s'agit, a été inculpé et placé sous mandat dépôt pour violence et voie de fait, coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable. Il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits mercredi prochain.