L’Afrique face aux enjeux de l’environnement : L’ancien ministre marocain de la communication Moulay Driss Alaoui Mdaghri pour de mesures concertées et efficaces

À l’occasion de la conférence de presse qu’il a animée ce matin à Dakar, dans le cadre de la 25ème édition de l'événement « Com to My House », qui se tient cette année au Sénégal, l’ancien ministre marocain de la communication et de la jeunesse, Moulay Driss Alaoui Mdaghri, a insisté sur la nécessité de faire face à la dégradation de l’environnement.

C’est dans ce cadre qu’un colloque scientifique sera organisé dans le cadre de cet évènement sous le thème « l’Afrique face aux enjeux de l’environnement ». Un thème plus que d'actualité, estime t-il, si l'on connait « la situation et les enjeux dramatiques et extrêmement cruciaux liés à la question de l’environnement pour la planète et les pays africains en particulier. »

À cet effet, le président de la fondation des cultures du monde plaide pour des mesures concertées pour faire face aux enjeux de l’environnement. « Les problèmes climatiques ne peuvent pas être réglés sans des concertations internationales et sans qu’il y ait la mise en œuvre des politiques liées à cette question de l’environnement. Et donc l’action concertée de la communauté internationale n’est pas seulement souhaitable, mais elle est nécessaire », a souligné Moulay Driss Alaoui Mdaghri…