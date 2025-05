Kriol Star brille face à l’ASC Ville de Dakar : Hugo Salgado loue l'effort collectif et la résilience de son équipe

Suite au triomphe convaincant de Kriol Star contre l'ASC Ville de Dakar, l'entraîneur Hugo Salgado a fait l'éloge de la détermination et du rendement de son équipe, en particulier celui de Patrick James MGlynn qui, malgré deux blessures, a marqué 29 points. « Avoir des joueurs de son calibre est essentiel », a mis en évidence Salgado, tout en soulignant l'effort collectif qui a conduit à la victoire de son équipe. Le coach a aussi souligné l'excellente performance d'autres joueurs tels qu'Almeida et Parker, tout en appréciant particulièrement la puissance de l'équipe, surtout dans le domaine de la défense et du contrôle du jeu.







Salgado a précisé que son équipe avait consacré beaucoup d'efforts à la prospection avant cette rencontre, et que ces efforts ont porté leurs fruits, se traduisant par une diminution significative des erreurs comparativement à leur dernier match. D'après lui, le parcours de Kriol Star est déjà impressionnant, avec notamment deux triomphes face à l'ASC Ville de Dakar, mais il garde les pieds sur terre. « Ces deux succès sont significatifs, toutefois, ils ne représentent que deux succès », a-t-il souligné. Le coach considère les matches à venir comme une chance de se qualifier pour les playoffs et promet que l'équipe mettra tout en œuvre pour accumuler les victoires et confirmer leur position dans la phase finale.