Koumpentoum / Pencum Niani 2019 : Des personnes âgées, des femmes et des enfants consultés gratuitement par l’ONG Mandimo...

L’ONG Mandimo dirigée par le Pr. Boubacar Camara est l’un des partenaires privilégiés du Conseil départemental de Koumpentoum. En effet, pour la deuxième année consécutive, l’ONG organise en marge du festival Pencum Niani, des activités de consultations gratuites. Après les personnes âgées en 2018, l’ONG qui s’active dans la santé de la mère et de l’enfant, a élargi sa cible à ces deux catégories. Ainsi pendant deux jours, ces personnes seront consultées gratuitement et des médicaments leur seront offerts, et par ailleurs, des séances de dépistage du col de l’utérus. Le Pr. CAMARA revient ici sur les objectifs de la présente édition, mais aussi sur les objectifs de l'ONG pour soutenir et accompagner le ministère de la santé...