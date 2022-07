Koumpentoum / Kouthiaba Wolof : Abdoulaye Ndao décroche un financement de près de 130 millions au profit de 300 GPF du département.

Le maire de Kouthiaba Wolof, Abdoulaye Ndao, a profité de la campagne pour les législatives pour marquer son territoire. En effet, avec le nouveau bureau de l'URMECS qu'il a construit et inauguré ce 24 juillet 2022, c'est exactement 129.000.000 de F CFA qu'il a décrochés au profit de 300 GPF de sa commune.



La cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée en présence du Ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, la tête de liste départementale de BBY, du président du Conseil départemental de Koumpentoum, a été l'occasion pour lui de montrer toute sa force et la parfaite symbiose entre le peuple de Kouthiaba et lui.



Ainsi, donc fidèle à la politique d'inclusion sociale prônée par le chef de l'État Macky Sall, le maire Abdoulaye Ndao nouvellement élu, s'est engagé aux côtés de l'URMECS pour "enclencher le développement économique de Kouthiaba et l'autonomisation des femmes", a dit Abdoulaye Ndao.



Occasion pour ce dernier d'inviter les populations à voter massivement pour la coalition BBY au soir du 31 juillet. En effet, dira-t-il, "c'est pour donner au chef de l’État une majorité confortable à l’Assemblée, que nous sommes allés chercher les 10 autres candidats aux élections locales qui ont décidé de nous accompagner. C'est pour cela que nous sommes allés chercher le désormais ex-coordonnateur de YAW dans le département. Et aujourd'hui, nous avons le nouveau ministre conseiller, Tamiya Sylla , qui a aussi décidé de se battre à nos côtés pour donner la victoire à BBY", a dit M. Ndao.



Après avoir salué ce geste qui constitue une première dans toute la région de Tamba, Me Sidiki Kaba a tenu à s'adresser aux femmes bénéficiaires. En effet, dira-t-il, "vous avez obtenu un financement exceptionnel. C'est un crédit, donc il faut travailler et donner la chance à d'autres femmes des 10 communes du département de Koumpentoum de pouvoir bénéficier de ce financement en le remboursant à temps."



Pour finir, le ministre des forces armées a salué l'unité des responsables politiques qui prévaut à Koumpentoum et dans toute la région. "Et c'est ce qui plaît au président de la République. Ces élections nous devons les gagner. Nous devons les gagner haut la main. Et ce que j'ai entendu ici est un message d'espoir, un message d'engagement. Ce qui veut dire que les femmes, les jeunes sont prêts à faire en sorte que le 31 Juillet nous ayons une éclatante victoire!"