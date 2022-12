Koumpentoum / 8ème Pëncum Niani : « Ce festival participe au marketing commercial de la zone » (Hamady Mbengue, préfet)

Au nom du chef de l’État et de l’ensemble du gouvernement, le préfet du département de Koumpentoum a présidé la cérémonie officielle de la 8e édition du festival Pëncum Niani, ce 24 décembre 2022.



Placé sous le thème « Culture et sport, deux leviers d’intégration et de développement durable de nos territoires », la présente édition, selon le préfet Hamady Mbengue, « va permettre de consolider et d’approfondir les acquis menant vers la construction d’un produit culturel touristique, communicationnel et de promouvoir les potentialités dont regorgent le département... » Occasion pour lui de féliciter le président du Conseil départemental de Koumpentoum, M. Oumar Sy et l’ensemble de son équipe, pour l’organisation de ce festival qui participe « au marketing commercial de la zone. »