Korité à Yoff : Mame Libasse Lahi appelle à l'importance du bien dans la parole et l'action

D'après Mame Libasse Lahi, ceux qui orientent autrui sur le droit chemin, vers la voie divine, recevront une récompense d'une largesse sans limite. Cette invitation à agir avec bonté et à promouvoir l'amour et la paix a laissé une empreinte profonde dans le cœur des fidèles présents.







Néanmoins, Mame Libasse Lahi a également mis l'accent sur la gravité des actions et propos néfastes qui peuvent se diffuser sur les médias sociaux. Il a averti des effets de paroles négatives et de la propagation de fausses informations, un tort dont les conséquences peuvent perdurer bien au-delà. « Certaines personnes ont proféré des paroles néfastes, et ces propos n'ont jamais été effacés jusqu'à présent », a-t-il souligné. Par conséquent, l'imam exhorte tous à exercer de la prudence et à s'abstenir de diffuser des contenus qui semblent positifs au premier abord, car le mal peut se dissimuler même dans ce qui paraît bon.







Selon Mame Libasse Lahi, les plateformes de médias sociaux ne devraient pas se transformer en un espace où le mal s'infiltre sous le prétexte du bien. Il a exhorté les croyants à méditer avant de diffuser des informations et à rester à l'écart de tout ce qui pourrait porter préjudice, tant aux autres qu'à leur propre esprit.



Pour conclure, il a souligné l'importance d'éviter les péchés à tout prix et d'agir avec sagesse et prudence dans toutes ses actions et paroles, qu'elles soient dans le monde réel ou virtuel.